Gripe, Resfriado, Alergia e Coronavirus: Conheça as diferenças e saiba se proteger.

O avanço do coronavírus no Acre tem provocado dúvidas em relação aos sinais e sintomas que causam a doença Covid-19, já que se assemelham aos da gripe. No entanto, os sintomas da gripe também se confundem com resfriados e alergias respiratórias.

A doença denominada Covid-19 é causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), família de vírus que causam infecções respiratórias. A gripe é provocada pelo vírus influenza, que conta com três cepas (A, B e C) e circula com maior frequência no período de inverno em decorrência das baixas temperaturas e umidade do ar. Resfriados, por sua vez, são causados pelo rinovírus humano (e outros vírus), que provoca sintomas mais leves que a gripe e pode se propagar em todas as estações do ano, não restrito ao período mais frio e seco.

As alergias respiratórias são desencadeadas por reações do sistema imunológico a substâncias (antígenos) suspensos no ar que envolvem as vias aérea superiores, provocando rinite alérgica, e as vias aéreas inferiores, desencadeando crise de asma. Para o infectologista Eduardo Farias, os sintomas são bem parecidos, por isso as pessoas se confundem.

Confira as diferenças de sintomas para cada doença:

COVID- 19: Febre Alta, Tosse Seca Persistente, Dificuldade Para Respirar, Dores No Corpo e Diarreia Pouco Comum.

GRIPE: Febre Alta, Tosse Seca, Secreção Nasal, Dor de Cabeça, Dores Musculares e Articulações.

RESFRIADO: Espirro, Tosse Leve, Secreção Nasal, Congestão Nasal, Coriza, Dor e Mal-Estar na Garganta.

ALERGIA: Espirro, Tosse, Olhos Irritados Lacrimejando e Coriza.

