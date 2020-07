Grupo de Delegados do Cadastro de Reserva da Policia Civil Entrega quase Uma Tonelada de Alimentos.

Um grupo de delegados do cadastro de reserva da Policia Civil do Acre, entregou quase uma tonelada de alimentos não perecíveis, na direção geral de polícia civil.

Esse grupo de delgados do cadastro de reserva da polícia civil do Acre, chegou cedo a direção geral de polícia civil, para fazer a entrega de quase uma tonelada de alimentos não perecíveis. A ação social foi realizada pelo grupo e também por delegados que chamados e já estão trabalhando nas delegacias. Kennedy Barbosa, um dos coordenadores da ação, disse que esse trabalho faz parte da live solidária realizada pela primeira dama Ana Paula, para arrecadar alimentos, para pessoas carentes do Acre.

As cestas básicas foram entregues, ao diretor geral de polícia civil delegado José Henrique que agradeceu o empenho dos futuros delegados.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento