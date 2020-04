Grupo doa 300 máscaras de algodão aos moradores do Lar Vicentino em Rio Branco

Um grupo de mulheres do Conjunto Mariana, de Rio Branco, e do Grupo Energisa doou cerca de 300 máscaras de algodão aos moradores e funcionários do Lar Vicentino Raimunda Odília, situado na capital acreana. Ao menos 750 caixas dessas máscaras também foram doadas para a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) pela Energisa.

Pelo menos três mil máscaras já foram produzidas pelo grupo, segundo explica Tatiana de Campos, uma das voluntárias do grupo, que começou na sua comunidade fornecendo essas proteções aos moradores.

Agora, o grupo pretende ampliar a produção de máscara por meio da doação de tecido e elástico, ou por meio de contribuições em dinheiro, de quaisquer quantias, na conta corrente 68308-6, agência 5014-8, Banco do Brasil, em nome de Tatiana de Campos.

Fonte: Agência de Notícias do Acre