Guerra continua; Criminosos expulsam e incendeiam casa de família na cidade nova

Duas casas foram totalmente destruídas por um incêndio provocado por membros de uma facção na noite desta segunda-feira (27). O crime aconteceu na Rua Barra do Sol, no Bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Informações de populares apontam que o causador do incêndio foi um grupo criminoso, membros de uma facção que tomou recentemente o território dos seus rivais.

Os suspeitos desconfiaram que os moradores do local estariam passando informações para organização criminosa rival. Como penalidade, os criminosos expulsaram a família, os ameaçaram de morte caso não saíssem do bairro e atearam fogo na residência. Como consequência, o fogo se alastrou e atingiu também uma residência vizinha.

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas até ao local e os militares conseguiram controlar o incêndio. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte/ac24horas