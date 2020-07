Guerra entre facções no bairro Cidade Nova deixa a comunidade em pânico, duas casas foram queimadas de Segunda para Terça-Feira

Foto: Reprodução

A queda de braço entre as organizações criminosas começa pelas pichações nos muros das casas e postes de iluminação pública. Os confrontos explícitos se intensificaram a partir da invasão do Comando Vermelho que desde a semana passada tenta ocupar o bairro Cidade Nova, que sempre foi comandado pelo Bonde dos 13. Os conflitos pela ocupação do território já resultaram em duas mortes.

Os criminosos estão invadindo casas, expulsando as famílias e ameaçando as pessoas de morte. Quem resiste é assassinado ou tem os imóveis incendiados. Foi isso que aconteceu com duas famílias que desobedeceram às ordens dos faccionados do CV. O comando do 2º batalhão tem intensificado o policiamento ostensivo no final do bairro cidade nova, as margens do rio Acre, por onde os bandidos têm surpreendido os rivais.

Das duas casas incendiadas não sobraram nada, localizadas em becos e vielas, o corpo de bombeiros não teve como debelar o fogo. O 2º batalhão passou a noite inteira e amanheceu o dia saturando a área. Os militares conseguiram interceptar 110 armas de fogo em 2.020 no 2º distrito. Algumas na cidade nova, de acordo com o major Edvan a polícia militar vem agindo com pulso forte para pacificar a comunidade.



Ronaldo Guerra / Alexandre Martins