Hemoacre convoca recuperados da Covid-19 para doação de plasma a quem luta contra a doença

“Fazer o bem, sem olhar a quem” é o que muitas pessoas, além dos profissionais que atuam na linha de frente contra a pandemia do novo coronavírus há cerca de cinco meses, estão praticando no Acre.

E, para reforçar o dito popular e as boas ações ao próximo, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) faz o chamamento para doação de plasma de pessoas que testaram positivo para o coronavírus e que já estão recuperadas da doença.

A terapia plasmática vem sendo utilizada como tratamento experimental em pacientes internados com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), há cerca de dois meses. Gerente-geral do Hemoacre, Josiane Amorim explica que o procedimento consiste na transfusão do plasma de sangue de uma pessoa curada (com anticorpos) para um paciente infectado.

“Mesmo não havendo comprovação de que o plasma convalescente de Covid-19 seja eficaz no tratamento de pessoas infectados com coronavírus, pacientes que já passaram por esse procedimento demonstraram melhora no quadro clínico”, observa.

O plasma de convalescente de Covid-19 será aplicado em pacientes internados e com risco de agravamento pelo coronavírus, desde que eles ou seus familiares consintam no procedimento.

Esse material é a parte líquida do sangue e a estratégia já foi utilizada em outras pandemias, como da gripe espanhola e do ebola, apresentando resultados favoráveis em pessoas contaminadas.

Sobre a doação de plasma

Os interessados em doar precisam ter entre 18 e 60 anos de idade, pesar no mínimo 60 kg, ter diagnóstico laboratorial confirmado de infecção por Sars-Cov-2, estar sem sintomas de Covid-19 há pelo menos 14 dias e não ter tido manifestações graves em função da doença (choque séptico, parada cardíaca ou intubação traqueal ou respiratória).

Os voluntários também precisam atender às condições básicas para doação de sangue e atentar aos impedimentos do ato. Se for mulher, não pode ter histórico de gestações. Antes da doação, a pessoa faz o teste para ver se tem quantidade suficiente de anticorpos (IGG).

Por agendamento

Os candidatos à doação de plasma não devem comparecer de imediato ao Hemoacre, evitando aglomerações e favorecendo a organização do fluxo na unidade para atender melhor os voluntários. A recomendação é agendar pelo telefone 3248-1380 das 7 às 17 horas.

O plasma coletado é enviado para as unidades de Saúde do Estado conforme solicitação médica.