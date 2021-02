História de vida de policial acreano chama atenção de diretor de TV e pode virar filme

Leonardo Fleming, sargento da Polícia Militar do Acre, vem se destacando nos últimos anos em nível nacional com suas palestras e o lançamento de um livro sobre sua história, fruto de um sonho de infância, em que assegura que todos podem aprender a também realizar as próprias aspirações.

Filme poderá ser produzido inspirado em livro lançado pelo policial acreano Foto: Cedida.

Ao lançar o seu primeiro livro, no ano de 2020, o policial escritor chamou a atenção de Pedro Vasconcelos, diretor e ator da Rede Globo, e, após um encontro entre os dois, a história de Leonardo poderá obter ainda mais visibilidade.

Em seu currículo, Vasconcelos tem a direção da segunda versão para o cinema de Dona Flor e Seus Dois Maridos, e, para a TV, de uma minissérie especialmente conhecida no Acre: Amazônia, de Galvez a Chico Mendes.

Em janeiro, Leonardo teve a oportunidade de palestrar para a equipe da produtora de Pedro, na capital fluminense. Ao final, veio a surpresa na fala de Vasconcelos: “Seu método de ser ‘nota 10 na vida’ tem que ser ensinado para todo o Brasil”. E então, surgiu a possibilidade de se produzir um filme sobre a história de vida do palestrante.

Palestra realizada no mês passado, no Rio de Janeiro. Foto: cedida

Sobre o Filme

O filme terá como base o livro Seja Nota 10 na Vida, lançado por Fleming no ano passado. Trata-se da história de um aluno que teve uma experiência de sofrimento em sua vida escolar. Logo em seu primeiro ano de aprendizado, percebeu que algumas dificuldades o faziam diferente dos demais colegas de classe.

O menino não conseguia aprender a ler pelo método tradicional, escrevia palavras de forma errada e tinha problema em falar até seu próprio nome. Em decorrência, começou acreditar que era o pior aluno da escola, e que aqueles poucos metros quadrados que dividia diariamente com um professor e algumas crianças era o pior lugar do mundo.

A mãe de Fleming, Maria Lecí Alencar, vendo o sofrimento do filho, mesmo não tendo estudado, começou a aprender por meio da observação e em conversas com os professores, quando indagava o que poderia fazer para ajudar seu filho a se desenvolver nos estudos. Na sua simplicidade de mãe humilde e com as dificuldades de mãe solteira, começou a criar técnicas que fizeram o filho compreender o que era ensinado na escola de uma forma bem diferente do tradicional.

“Minha mãe comprava cadernos de cores diferentes e fazia eu copiar tudo o que eu aprendia rápido no caderno verde; no vermelho tudo que não entrava na minha cabeça e no amarelo os assuntos que eu aprendia mais ou menos. Em época de prova ela mandava eu estudar só pelo amarelo”, conta Leonardo, sobre uma das técnicas adotadas pela mãe.

Ele relata, ainda, sua crença desde aquela época: “Por quase toda a minha vida eu achava que aprender não era para mim e muito menos realizar sonhos. E sei que isso não acontece apenas comigo”. O escritor carregou por longos anos os traumas que vieram da época escolar. Medo de falar, de escrever, isolamento social e pensamentos suicidas foram alguns dos fantasmas que atrapalharam sua vida por um longo tempo.

Leonardo conta que a base de seu método “Nota 10 na Vida” teve origem nas técnicas desenvolvidas por sua mãe quando ele ainda era criança “Meu problema não era minha dificuldade de aprender ou de entender as palavras, mas a forma como fui tratado no ambiente escolar. Sei que meu livro tem ajudado a mudar a vida de muita gente e, se esse sonho virar um filme, poderá alcançar um número muito maior de pessoas.”

Leonardo acredita que com o filme, sua história pode ajudar muito mais pessoas Foto: Cedida.

O primeiro contato entre o produtor e o escritor se deu no início do segundo semestre de 2020, no meio de uma das maiores pandemias do mundo, quando a equipe do Ponto de Virada, projeto do Pedro Vasconcelos voltado a ajudar pessoas a dar uma “virada de página” na história de suas vidas, entrou em contato com Leonardo para saber mais sobre sua história e seu método. Em dezembro foi realizado o primeiro encontro online dos dois, transmitido em uma uma live.

Pedro Vasconcelos (E) e Leonardo Fleming (D) se encontraram em janeiro. Foto: Cedida

Enquanto o projeto do filme caminha, Leonardo irá participar de um seminário online do Ponto de Virada, que será transmitido para todo o Brasil, e ensinar mais sobre seu método.