Homem cai de ponte de 7 metros de altura, desmaia e é levado ao PS de Rio Branco

O trabalhador Júnior Mateus dos Santos, 20 anos, caiu de uma ponte de 7 metros de altura, na noite desta quinta-feira (9), no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco

Segundo informações de testemunha, Júnior estava trafegando pelo ramal em uma bicicleta, mas quando foi atravessar a ponte sobre o Rio Judia, acabou se desequilibrando. O jovem bateu a cabeça na borda de uma tábua e desmaiou, e em seguida caiu de uma altura aproximada de 7 metros.

Pessoas que passavam no local avistaram o trabalhador caindo e desceram para ajudar o jovem. Com ajuda de outros moradores da região, conseguiram trazer Júnior para cima da ponte novamente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o encaminhou o rapaz ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, e já consciente.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e depois foi até o PS, para colher informações e apurar com detalhes o ocorrido. A Polícia Civil vai investigar o caso.