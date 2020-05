Homem de 33 Anos Leva Tiro No Rosto, Crime Aconteceu Na Região do Calafate.

Um homem identificado por Ananias Nascimento Freire de 33 anos de idade sofreu tentativa de homicídio, na rua Flamengo, bairro Wilson Ribeiro, na região do calafate.

Ananias Nascimento Freire foi socorrido por profissionais do Samu que trabalham na unidade móvel de suporte avançado 0. Por volta das nove e meia da manhã desta sexta-feira a vítima dava entrada no pronto socorro de Rio Branco.

Ele chegou, com o rosto coberto e com marcas de sangue por todo o corpo, De acordo com informações da polícia, Ananias estava em via pública quando homens não identificados, supostos membros de uma facção se aproximaram, e um deles, em posse de uma arma de fogo, efetuou um tiro que atingiu o rosto da vítima.

Após a ação os criminosos fugiram do local. Segundo a Dra. Michelle do SAMU, o tiro mutilou o nariz de Ananias, e o estado de saúde do paciente é estável.

Reportagem/Demóstenes nascimento