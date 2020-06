Homem é encontrado morto em estado de decomposição no rio Tarauacá

No final da tarde de sexta feira, 19 de junho, policiais militares do Jordão foram acionados para uma ocorrência, quando foram avisados que havia um corpo boiando nas águas do Rio Tarauacá, que banha o município. De imediato se locomoveram até o local e constataram a veracidade da informação.

O corpo foi encontrado em uma “prainha” em estado de decomposição com uma perfuração, supostamente de arma branca. Trata-se de Francisco Adão da Silva Gomes, 25 anos, morador do ramal da integração, zona rural do município. O caso agora passa a ser investigado pela polícia civil.