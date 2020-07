Homem é executado com 7 tiros após ser perseguido por carro em Rio Branco

Saimon de Souza Silva, de 33 anos, foi executado com ao menos sete tiros na noite de sexta-feira (10), na Rua Mauá, bairro João Eduardo II, em Rio Branco. O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou que o rapaz foi perseguido por um carro preto antes de ser morto.

A polícia falou também que conseguiu poucas informações no local do crime. Os moradores estavam com medo de falar, mas um deles relatou que viu um carro preto na rua perseguindo Silva.

Um homem teria descido do veículo e atirado várias vezes na vítima. Dos sete tiros, a polícia informou que a maioria atingiu a cabeça do homem. Ainda segundo o Ciosp, os tiros foram disparados de uma pistola 9 milímetros, que é de uso restrito.

Silva morreu no lugar do crime e os criminosos fugiram. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para confirmar a morte.

A Polícia Militar do Acre (PM-AC) isolou a área. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O delegado Cristiano Bastos informou que a polícia está levantando as informações sobre a vítima e que ainda não há nenhum suspeito identificado até este sábado (11).

G1