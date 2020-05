Homem é executado na região do Vila Acre

Foto: Reprodução

Geferson da Silva Barbosa de 31 anos foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira, 6. O crime aconteceu em frente a casa da vítima, na Travessa Buriti, região da Vila Acre.

De acordo com informações a vítima estava em sua residência, quando dois desconhecidos chegaram numa motocicleta. Ao sair para ver o que era, Geferson foi baleado várias vezes. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do SAMU. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. De acordo com informações ha pelo menos três dias Geferson vinha sendo ameaçado de morte, após ter tido uma discussão com um desconhecido.

Reportagem: Ecimáiro Carvalho / Ubiratam Moreira