Homem e preso com arma e cassetete dentro do pronto socorro

Tudo aconteceu no final da manhã desta quinta-feira dentro do pronto socorro de Rio Branco. De acordo com informações dos servidores do pronto socorro o homem entrou no pronto socorro com uma mochila nas costas, um dos servidores e aproximou dele e perguntou se poderia ajudar com alguma informação ele respondeu que não, depois disse que era prestador de serviço do pronto socorro, era eletricista, a direção ao checar a informação viu que era mentira e foi aí que resolveram chamar a polícia.

Quando os policias abriram a mochila encontraram um cassetete e uma arma de fogo. O homem foi levado para delegacia de flagrante, os servidores do pronto socorro ficaram apavorados com a situação.

Reportagem/ Simone Oliveira