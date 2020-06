Homem é preso com droga em Cruzeiro do Sul

A droga estava na mochila, o jovem de 22 anos tentou fugir quando viu os policias do GIRO. A ação da polícia foi rápida e jovem foi capturado no Conjunto Paraíso, nas proximidades de uma creche, no município de Cruzeiro do Sul.

Foi apreendido mais de 2 quilos de entorpecente e 310 reais em dinheiro, tudo indica que esse dinheiro era da venda da droga. O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil da cidade para serem tomadas as demais providências.

Reportagem/ Simone Oliveira