Homem é preso pela PM após ameaça de morte contra o próprio pai na zona rural de Cruzeiro do Sul

Policiais do Pelotão Ambiental do 6º Batalhão da Policia Militar prenderam na manhã deste sábado (27) um homem acusado de ameaçar matar o próprio pai, um idoso de 60 anos, no Ramal do Darci, na BR-364, zona rural de Cruzeiro do Sul.

Após a guarnição ser acionada via Ciosp, se dirigiu ao local solicitado e encontrou a vítima ainda muito nervosa pelo o ocorrido e após colher informações realizou buscas pelo o autor no perímetro. Com o acusado a polícia encontrou uma espingarda calibre 28 e um terçado.

O suspeito foi preso e as armas apreendidas e encaminhados para Delegacia Geral de Polícia para os demais procedimentos.