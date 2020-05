Homem morre e mulher fica em estado grave em acidente de moto em Rio Branco

O jovem Gabriel Pontes de Oliveira, de 20 anos, morreu e uma mulher ficou gravemente ferida na manhã deste sábado (30), na Rua Dr. José L. de Aguiar no Conjunto Bela Vista, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o Gabriel trafegava em sentido Centro-bairro em alta velocidade, quando foi fazer uma das curvas do Conjunto e acabou subindo na calçada, perdendo a direção e batendo frontalmente contra um poste de energia elétrica. Gabriel morreu na hora, já a mulher que vinha como garupa da moto acabou ficando em estado gravíssimo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado mas quando os socorristas chegaram no local, só pode atestar a morte de Gabriel. A mulher recebeu os primeiros atendimentos e foi levada ao Pronto-socorro em estado de saúde gravíssimo.

Policiamento de trânsito estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o que havia ocorrido e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. O corpo de Gabriel foi levado por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

Após todos os trabalhos das equipes de perícia e (IML), a motocicleta foi encaminhada para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN, por um guincho.

