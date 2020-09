Homem pede para beber água e tenta matar primo com tiro na cabeça

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (25) suspeito de tentar matar um primo com um tiro na cabeça. O crime ocorreu no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, interior do Acre.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital da cidade. Após o atendimento, o rapaz foi liberado.

À Polícia Militar, a vítima contou que o suspeito chegou na residência e pediu para entrar para beber água. O rapaz deixou o primo entrar, mas o suspeito sacou um revólver e atirou.

A polícia fez buscas pelo bairro e conseguiu prender o suspeito em uma casa em construção. O homem ainda tentou fugir, mas se machucou e acabou preso. Ele confessou que tentou matar o primo e ainda atirou outras duas vezes, mas a arma falhou.

Tentativas de homicídio

Outras duas tentativas de homicídio foram registradas em Sena Madureira nesta sexta. O outro crime ocorreu no bairro Vitória e um homem, de 18 anos, e uma mulher, de 22, ficaram feridos.

A PM contou que as vítimas estavam em casa quando três pessoas chegaram e atiraram. A mulher foi atingida com dois tiros no abdômen e o homem com um tiro nas costelas. A polícia falou que os dois moram na mesma casa, mas não soube informar se são parentes ou um casal.

As vítimas foram socorridas pelo Samu, levadas para o hospital e, posteriormente, encaminhadas para Rio Branco.

Após buscas, os policiais apreenderam dois menores de 17 anos pelo crime. Eles estavam no bairro Pista, que é vizinho do bairro onde houve o crime, e foram levados para a delegacia da cidade. A suspeita, segundo a PM, é de que os envolvidos no caso sejam de facções rivais.

G1