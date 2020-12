Homem pisoteado por boi é resgatado pelo CIOPAER em região de difícil acesso em Capixaba

O socorro rápido e preciso do Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), garantiu que um homem, pisoteado por um boi, recebesse atendimento adequado.









Na tarde desta terça feira (15), o helicóptero HARPIA 04, foi usado para mais um resgate no interior do Estado. A vítima, de acordo com o SAMU, caiu e depois foi pisoteado por um boi na comunidade Vila Nova, zona rural de Capixaba. Por terra, a equipe do Samú levaria 8H para chegar ao local, devido as péssimas condições em que se encontra o ramal de acesso. Pelo ar, o socorro demorou apenas 25 minutos para chegar.

No local, os socorristas constataram que o homem apresentava quadro de hemorragia interna. Como o estado de saúde dele era grave, foi removido para o Pronto Socorro de Rio Branco. O piloto Naick Trindade e o comandante Albuquerque, além do operador aerotático Passos, estiveram na ocorrência. O Harpia 04 aterrissou nas imediações do Arena Acreana onde o paciente foi embarcado na ambulância e transferido para a unidade de saúde.