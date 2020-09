Homem que estava bebendo sozinho tem surto e dá uma facada na própria barriga

O suposto membro de uma facção criminosa Jackson Mendes Fontenele, de 28 anos, se feriu com um golpe de faca no início da manhã deste domingo, 6, em uma residência localizada na rua Floresta, no bairro Waldemar Maciel, na região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da esposa, Jackson estava em casa bebendo sozinho quando tomou posse de uma faca e desferiu um golpe no seu próprio abdômen.

A esposa ao ver o marido ferido acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros socorros e conduziram o ferido ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde estável.

Fonte-ac24horas