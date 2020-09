Hospital de Amor voltar a atender respeitando limite de 40% de pacientes

Mesmo enfrentando a pandemia da covid-19, o Hospital de Amor voltou a atender, principalmente mulheres que fizeram exames antes da pandemia e precisam de retorno. O atendimento através da carreta nos municípios do interior do Acre, também retornou.

Com o intuito de promover a saúde por intermédio, de atendimento médico hospitalar qualificado em Oncologia, de forma humanizada, o Hospital de Amor de Rio Branco – Unidade do Instituto de Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos, deu início desde o dia 17 do mês passado, à realização dos exames de Prevenção do Câncer de Colo de útero (PCCU) e de Mamografia. Os exames estão sendo realizados por meio de cadastramento de mulheres com idade de 25 a 64 anos para a realização do exame de Prevenção do Câncer de Colo de Útero (PCCU) e para o exame de mamografia de mulheres com idade entre 40 a 69 anos. Para realizar o cadastramento no hospital a mulher precisará ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de endereço. Segundo a supervisora administrativa do Hospital de Amor de Rio Branco, Ana Maria, o atendimento está normal das 7 da manhã ás 17 horas, ou através do telefone 3213-5508.

O 7º leilão direito de viver, que este ano será virtual acontece no próximo dia 20, a partir das 14 horas, no canal esteios leilões no Youtube.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento