Hospital do Juruá recebe novos respiradores e expande número de UTIs

Desde a última quarta-feira, 20, com a chegada de dois respiradores que estavam em manutenção em Rondônia , o hospital já havia aumentado a capacidade de atendimentos em unidades de terapia intensiva (UTIs) de seis para oito. Somando os quatro que chegaram em uma aeronave do Estado neste sábado, o número de UTIs sobe para 12. E há a previsão da chegada de outros três para a próxima semana. “É notório o esforço e a dedicação que o governador Gladson Cameli juntamente com a Secretaria de Saúde [Sesacre] têm feito para garantir materiais e equipamentos neste momento de pandemia.

Na semana passada, aqui para Cruzeiro, foram enviados dois respiradores que estavam em manutenção. Neste sábado, chegaram mais quatro, além de um respirador de transporte. Na próxima semana, chegarão outros três que estavam em manutenção, além de mais dois de transporte para os municípios de Tarauacá e Feijó. Cápsulas Vanessa também já foram distribuídas para os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo”, explicou a diretora executiva da Sesacre, Raquel Batista.

O número de infectados pelo novo coronavírus em Cruzeiro do Sul é de 422 pessoas, segundo informa o último Boletim Oficial do Estado, emitido na sexta-feira, 22. Desses, 75 já receberam alta médica, quatro estão internados em UTI e outros 21 seguem hospitalizados em leitos de enfermaria, enquanto os demais se recuperam em isolamento domiciliar. Quatro óbitos já foram registrados desde a primeira confirmação de casos no município.

O número de infectados pelo novo coronavírus em Cruzeiro do Sul é de 422 pessoas, segundo informa o último Boletim Oficial do Estado, emitido na sexta-feira, 22. Desses, 75 já receberam alta médica, quatro estão internados em UTI e outros 21 seguem hospitalizados em leitos de enfermaria, enquanto os demais se recuperam em isolamento domiciliar. Quatro óbitos já foram registrados desde a primeira confirmação de casos no município.