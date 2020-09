IAPEN adquiri nove aparelhos de Scanner corporal

Presídios do acre serão equipados com novos aparelhos de scaner corporal, os equipamentos serão instalados em todas as unidades penitenciárias do estado.

Para garantir a qualidade dos serviços prestados e fortalecer a segurança no interior dos presídios, o instituto de administração penitenciária trabalha na instalação de aparelhos de body scan ou scanner corporal em todas as unidades penitenciárias do Acre, o IAPEN passará a ter nove aparelhos, cinco a mais do que já possuía o diretor presidente do órgão, Arlenilson cunha, relata as vantagens desse reforço.

Os quatro equipamentos que o IAPEN, possuía eram locados e custavam r$ 20 mil reais o aluguel de cada aparelho por mês o órgão vai continuar usando dois esses aparelhos, mas agora com um preço bem inferior, o IAPEN havia solicitado do departamento penitenciário nacional seis scanners corporal o sétimo, o órgão comprou com recursos próprios.

O governo vai economizar quase r$ 1 milhão de reais por ano essa política austera, tem o apoio do governador Gladson Cameli. Esses dispositivos são essenciais nos flagrantes de pessoas que tentam entram com ilícitos no interior das unidades prisionais.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.