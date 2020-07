Iapen apresenta implantação do Escritório Social da instituição no Acre

Vinte e uma pessoas estão fazendo parte da equipe técnica do escritório social do instituto penitenciário do Acre. Uma reunião realizada através de vídeo conferencia teve como objetivo explicar os primeiros passos para o funcionamento e a formação do escritório social.

Essa equipe vai acompanhar de perto aqueles que cumpriram sua pena e deixaram a prisão. A psicóloga do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial do ministério público Bruna Oliveira ressalta a importância desse atendimento a esse público que e considerado vulnerável.

O escritório social está na fase de implantação, a equipe está escolhendo local, contratando profissionais e recebendo os equipamentos

Com o escritório será possível dar continuidade aos atendimentos que já são realizados dentro do sistema prisional, além da oportunidade que os presos, terão em continuar se profissionalizando através de cursos, e ainda podendo receber ajudar para ingressar novamente no mercado de trabalho. Com todo esse apoio a direção do IAPEN acredita que a reincidência ao sistema prisional será menor.

Reportagem/ Simone Oliveira