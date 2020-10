Iapen investiga circunstância de morte de detento no presídio

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), vai apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte do detento Aldemir de Freitas Lopes de 44 anos.

O preso foi encontrado morto na noite de sábado, 24, dentro da cela em que cumpria pena na ala de Saúde Mental do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

De acordo com o Iapen, a equipe de plantão, constatou que o detento não respondia e não levantava da cama.

Ao entrar na cela, os policiais penais, constataram que Aldemir de Freitas não estava respirando. O samu chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

O Iapen vai aguardar o Laudo de Exame Cadavérico do Instituto Médico Legal de Rio Branco, que vai apontar a causa da morte.