IAPEN só vai retornar as visitas nos presídios quando o estado estiver na bandeira amarela

O diretor presidente do IAPEN, Arlenilson Cunha anunciou que a suspensão das visitas nos prédios do acre continua, mesmo o estado estando na bandeira laranja, o risco de contaminação do novo coronavirus nos presídios pode aumentar com o retorno das visitas.

O diretor disse ainda que as visitas só serão retomadas quando o estado estiver na bandeira amarela.

As restrições que serão estabelecidas pela direção nesse retorno são: a proibição de pessoas que fazem parte do grupo de risco como idosos e pessoas com doenças crônicas. Além de limitar o número de visitantes.

O diretor ressaltou que até o momento o IAPEN tem sido firme no combate ao coronavirus e que vai continuar tomando todas as medidas necessárias para que a doença não avance nas unidades prisionais.

Reportagem/ Simone Oliveira