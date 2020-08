Iapen Suspende Volta das Visitas Por Causa de Tentativa de Fuga no Chapão.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) voltou a suspender por mais 15 dias as visitas íntimas e familiares aos presos, na última sexta-feira, antes mesmo do retorno das visitas. Tudo por causa de tentativa de fuga dos detentos do chapão.

Os policiais penais descobriram durante inspeção geral na Unidade de Regime Fechado nº 01 de Rio Branco, conhecida como Chapão, que os detentos estavam planejando uma fuga em massa, possivelmente para acontecer domingo passado, dia 16 de agosto, quando estava marcado o retorno das visitas.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha disse que o procedimento se deu como fruto de investigação da equipe de segurança da unidade, pelo qual foi identificado que o plano de fuga seria concretizado no domingo, na hora da visita. Estão suspensas as visitas na Unidade de Regime Fechado nº 01 de Rio Branco (pavilhões G, H, I, J, K e L) com foco no restabelecimento do padrão mínimo de segurança. O IAPEN está estudando toda a situação e só depois é que as visitas irão retornar, com algumas restrições.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento