Iapen tem 158 servidores afastados e 14 curados da Covid-19

Na noite desta terça-feira, 5, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC) emitiu um boletim com dados alarmantes acerca da situação dos apenados e também de servidores da instituição.

Segundo boletim, até o momento, 112 casos foram considerados suspeitos da Covid-19. Destes, 41 foram confirmados com a doença (38 são policiais penais e três são servidores administrativos).

Desse total 52 foram descartados. Outros 19 permanecem em análise. Sendo que 14 servidores já foram considerados curados.

Quanto ao número de servidores afastados, o Iapen tem 106 inseridos no grupo de risco da Covid-19, 41 casos confirmados (sendo que dos 14 curados, oito já retornaram ao serviço) e 19 estão em análise. É possível contabilizar 158 servidores afastados. Destes, 28 são servidores administrativos e 130 são policiais penais.

Apenados

A situação dos presos foi outra questão que chamou atenção no boletim, até o momento foram 48 casos considerados suspeitos. Destes, quatro foram confirmados com a doença e seis foram descartados.

Desse total, 38 aguardam resultado de análise, sendo que 14 deles estão no pavilhão Q, do Complexo Penitenciário de Rio Branco e outros 24 são da Unidade Penitenciária do Quinari (UPQ) de Senador Guiomard. Dois presos já foram considerados curados e outros dois permanece em tratamento, no regime de monitoramento.

Por fim, o Iapen informou que tem no regime prisional 347 presos que fazem parte do grupo de risco do coronavírus (Covid-19).