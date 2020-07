IAPEN vai economizar mais de r$ 6 milhões de reais com a troca de fornecedor de alimento

Governo do estado por meio do IAPEN vai gastar r$ 5 milhões de reais com alimentação para os presos de Tarauacá, a nova licitação ganha por uma empresa de Brasília os preços das refeições caíram pela metade.

O governo do estado anunciou por meio da edição do diário oficial desta quarta-feira, que irá gastar mais de r$ 5 milhões de reais com alimentação para os detentos do presídio Moacir prado do município de Tarauacá. De acordo com o contrato o valor total será de r$ 5 milhões, 24 mil, 83 reais, a vigência do contrato é de doze meses e pode ser prorrogado com o limite máximo de sessenta meses.

O diretor do instituto penitenciário, Arlenilson cunha, lembra que os preços das três refeições café, almoço e janta, foram reduzidos pela metade.

A troca de fornecedor foi por meio de pregão e ganhou a licitação a empresa que apresentou o menor preço sem reduzir os itens servidos, a empresa anterior, fornecia comida para o presídio de rio branco há 20 anos, aliás, a mudança de fornecedor começou pelo Francisco de Oliveira Conde. Segundo Arlenilson cunha o estado vai economizar cerca de r$ 6 milhões de reais.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.