Ícaro Pinto é preso ao passar no posto fiscal da Tucandeira

O fisioterapeuta Ícaro José da Silva Pinto, de 33 anos, foi preso na tarde deste sábado enquanto passava no posto Fiscal da Tucandeira, da Secretaria de Fazenda. Ele estava sendo esperado por policiais civis no Aeroporto Internacional de Rio Branco mais cedo, no entanto, desembarcou em Poto Velho (RO), possivelmente para despistar a imprensa local e curiosos.

Após se pego, ele passou a se encaminhado para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, ao Instituto Médico Legal (IML) e ainda para a sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Ícaro é acusado de dirigir a BMW que atropelou e matou Jonhliane Paiva no último dia 6 de agosto, enquanto ela estava a caminho do trabalho e Ícaro suspeito de praticar um racha com o estudante Alan Lima na Avenida Antônio da Rocha Viana. A prisão de ambos os acusados oi decretada na noite dessa quinta-feira (13).

O advogado de defesa, o criminalista Sanderson Moura, alegou que o pedido de soltura já de Ícaro já foi apresentado.