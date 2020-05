Idosa de 103 anos é curada do coronavírus em Boca do Acre sem ir ao hospital

A idosa Maria Teixeira de Moura, 103 anos, é uma das pacienres curadas do novo coronavírus na cidade de Boca do Acre, no Amazonas.

Maria começou a sentir febre, falha no olfato e falta de paladar e pensou que era uma gripe, tudo isso aos 103 anos de idade.

Morando com o bisneto que trabalha em uma empresa de carnes, o rapaz também estava com os mesmos sintomas, e ficou resolvido que os dois teriam que fazer o teste.

O impressionante nesse meio tempo foi que os familiares tiveram vários cuidados, administrando remédios e dispensando muita observação.

“Dona Senhorinha” como é conhecida testou positivo para o Covid 19, porém, o mais interessante nisso tudo, é que ela conseguiu a cura sem haver a internação, isso mesmo, apenas em casa, já sendo liberada pela equipe de saúde.