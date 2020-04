Morre a segunda pessoa no Acre vítima do coronavírus. Uma idosa de 75 anos, identificada até o momento apenas como Maria Lúcia Pismel de Paula, que estava internada na UTI do Pronto-Socorro acabou tendo complicações em seu quadro de saúde veio à óbito nesta terça-feira, 7.

Agora, além dos 50 casos confirmados, o coronavírus já é responsável pela segunda morte no estado.