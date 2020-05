Idosa de 77 anos é a primeira vítima fatal da Covid-19 no município de Brasiléia

A vítima, segundo noticiou o jornal O Alto Acre, foi uma senhora, de 77 anos, que deu entrada no hospital Raimundo Chaar, daquele município, por volta do meio-dia desta quinta-feira, 21.

Portadora de doença crônica, a paciente apresentou agravamento do quadro clínico, indo a óbito horas depois. Teste rápido feito em seguida confirmou o diagnóstico de covid-19, segundo o site local.

A direção do hospital informou que a idosa já havia sido internada para o tratamento de insuficiência respiratória aguda, pneumonia e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Devido ao quadro clínico, a paciente estava sendo tratada em uma ala do hospital regional, em isolamento, onde recebeu todos os cuidados, segundo a unidade hospitalar.

O corpo foi liberado para ser sepultamento ainda na tarde desta quinta-feira, conforme orienta o protocolo da Organização Mundial da Saúde – OMS – para mortes confirmadas ou suspeitas de covid-19.

Esse é o segundo caso de óbito por covid-19 na regional do Alto Acre. O primeiro aconteceu no último dia 18, no município de Assis Brasil, quando o senhor Humberto Gonçalves, o seu Mento, foi vitimado pelo vírus.

O jornal O Alto Acre informou ainda que há três pacientes de covid-19 sendo tratados no hospital com estado de saúde considerado bom, podendo um deles, inclusive, ser liberado nas próximas horas.

