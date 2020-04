Idosa de 79 anos é a primeira vítima fatal provocada por coronavírus no Acre

O Acre tem a primeira morte provocada pelo coronavírus. Trata-se da aposentada, de 79 anos, que já sofria com problemas renais e diabetes. A contaminação por coronavírus acabou piorando ainda mais seu quadro de saúde.

A idosa foi internada na UPA do 2º Distrito na última sexta-feira, 3, com dificuldade para respirar. Ainda foi cogitada sua transferência para o Pronto-Socorro, mas a paciente acabou não resistindo e faleceu no início da tarde desta segunda-feira, 6.

O Acre tem oficialmente 48 casos de coronavírus.