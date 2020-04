Idoso de Plácido de Castro é a quarta vítima do coronavírus no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou na tarde desta quarta-feira, 15, que um idoso de 79 anos, morador de Plácido de Castro, é a quarta vítima do coronavírus no Acre.

De acordo com a Sesacre, a vítima estava na ala das UTIs para pacientes da doença no Pronto-Socorro e faleceu nesta manhã.

As iniciais do nome são J. F. G. e segundo o histórico médico, o idoso tinha histórico de doença cardiovascular crônica e hipertensão arterial.

Ele estava internado na UTI Covid, no 5º andar do PS, desde o dia 6 de abril, quando havia dado entrada em estado grave na Sala Vermelha, às 23h03, e respirava por aparelho.