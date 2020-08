Idoso é encontrado com ferimento no pescoço e é levado em estado gravíssimo ao PS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado na tarde desta sexta-feira, 31, para atender o idoso Alcemiro Rodrigues da Costa, de 71 anos, vítima de uma facada no pescoço. O homem foi encontrado pela neta. Ele estava com um corte no pescoço e sangrava muito no terreno de sua residência, localizada na rua Plácido de Castro, bairro Adalberto Aragão, em Rio Branco.

Familiares informaram que o idoso se feriu sozinho, e não sabem o motivo que o levou a tentar contra própria vida. Alcemiro foi encaminhado pelos paramédicos do Samu ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.