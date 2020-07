Idoso morre ao se jogar da ponte coronel Sebastião Dantas

homem de 64 anos morre ao pular da ponte coronel Sebastião Dantas que liga o 1º ao 2º distrito da cidade, informação extra oficial da conta que Carlos Augusto Rufino, de 64 anos, estaria sofrendo de depressão.

quem estava no centro da cidade no início da tarde, caminhando no entorno da ponte coronel Sebastião Dantas, que liga o 1º ao 2º distrito da cidade se deparou com uma cena deprimente. o idoso Carlos Augusto Rufino, 64 anos, morreu ao se jogar de uma altura de 12 metros.

de acordo de relatos de populares ele teria chegado ao local em uma bicicleta, ficou pensativo por alguns minutos , tirou o telefone do bolso fez uma ligação e se jogou o ato deixou as pessoas em pânico que mobilizaram o serviço de emergência móvel / a equipe tentou reanimar Carlos augusto por cerca de meia hora , mas a luta foi em vão.

antes de morrer, Carlos Augusto Rufino, tinha ligado para um filho avisando da decisão que havia tomado. desesperado, do outro lado da linha, o filho tentava demovê-lo do ato insano de se jogar de cima da ponte mas, não teve jeito, um militar do corpo de bombeiros foi quem atendeu o telefone e avisou o rapaz que o pai estava sem vida o ancião passava por uma crise de depressão profunda.

Reportagem: Ronaldo Guerra.