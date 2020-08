Idosos da Região do Calafate Recebem Atendimento Médico Domiciliar e Kit Alimentação

Por causa da pandemia do novo coronavirus, os idosos que participam de atividades no centro de convivência para pessoa idosa, no bairro calafate estão recebendo atendimento e alimentos em casa.

O centro de convivência para pessoa idosa, Cosme Morais, no bairro calafate é o único existente na capital acreana mantido pela prefeitura. Antes da pandemia, os 208 idosos cadastrados participam de atividades e recebiam atendimento de segunda a sexta-feira.

Por causa do isolamento social, os idosos recebem atendimento em casa. Os coordenadores do centro vão nas residências, para tomar conhecimento do que, os idosos estão precisando, assistência médica, sacolões e outros benefícios. Nesta quarta-feira, os idosos receberem kits com frutas e verduras que fazem parte do banco de alimentos da prefeitura de Rio Branco. O aposentado Getúlio Miranda, 72 anos de idade mora sozinho, ele foi o primeiro a receber o kit de frutas e verduras.

Dona Luzia Ferreira de 71 anos é aposentada e cuida de três netos, ao receber o kit agradeceu a Deus e aos coordenadores pela alimentação. O enfermeiro Durival Brito é o coordenador do centro de convivência para pessoa idosa do bairro Calafate, segundo ele, os idosos precisam além da atenção, muito carinho.

reportagem/ Demóstenes Nascimento