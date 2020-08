Igreja católica faz 100 anos no dia 15 de agosto

No dia 15 desse mês a diocese de rio branco comemora 100 anos de instalação da prelazia acre Purus, porém, por conta da pandemia do coronavirus as comemorações presenciais foram transferidas para 2.021, mesmo assim, haverá uma série de eventos virtuais e carreatas pelas paróquias.

Por conta da pandemia do novo coronavirus o alto clero da igreja católica decidiu suspender as comemorações presenciais dos 100 anos de instalação da diocese de rio branco, no entanto, haverá celebrações virtuais pela tv, pelo facebook e haverá uma carreata pelas paróquias dos bairros, o bispo dom Joaquim Pertinez entendeu que o período é impróprio para realizar esse tipo de evento, mesmo sendo um momento muito especial para a comunidade católica// as comemorações ficarão para o ano que vem.

A igreja foi instalada no estado no dia 15 de agosto de 1.920 como prelazia do acre Purus, já que parte das comunidades do estado do Amazonas estão sob a jurisdição da agora diocese, de acordo com o padre Jairo Coelho, a igreja naquela época assumiu serviços essenciais que eram responsabilidades do poder público, além de evangelizar, a igreja católica sempre teve papel preponderante nas áreas da saúde, educação e social.

Nesses anos a igreja teve cinco bispos: dom próspero Bernardi, dom Júlio Matiolli, dom Giocondo Maria Grotti, dom Moacyr Grechi e dom Joaquim Pertinez, a igreja doméstica ganhou força com a expansão da covid – 19.

Reportagem/ Ronaldo Guerra