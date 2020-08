Igreja Católica rende homenagem aos profissionais de comunicação na celebração do Novenário nesta segunda (10)

Durante as celebrações desta edição do Novenário de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, a coordenação do evento religioso decidiu por homenagear diversas categorias de profissionais que estão na linha de frente da sociedade neste período de pandemia. Na primeira semana, já foram prestigiados os servidores da saúde, da segurança pública, já foi feita intercessão pela cura dos pacientes e, nesta segunda-feira (10), as celebrações terão orações para os comunicadores.

Depois de uma live com artistas da cidade e com as bênçãos de religiosos em ação de graças aos pais, neste sábado (9), a igreja se prepara para orar por todos os trabalhadores dos meios de comunicações. Para representar os profissionais, foram convidados jornalistas, radialistas, repórteres e outros funcionários de empresas de rádio, televisão, sites e outros veículos que entrarão na Catedral de Nossa Senhora da Glória em forma de procissão e receberão as bênçãos do Bispo Dom Flávio Giovanale.

De acordo com o bispo, até o encerramento do evento outras categorias também serão homenageadas. O Novenário de Nossa Senhora da Glória, considerado a segunda maior festa religiosa da região Norte, se encerra no dia 15 deste mês. Este ano não terá a tradicional procissão que geralmente reúne cerca 40 mil pessoas. Para evitar aglomeração, a coordenação do evento religioso decidiu por organizar uma carreata com os fiéis que desejarem acompanhar a imagem de Nossa Senhora pelas ruas cidade.

Fonte/Juruaemtempo