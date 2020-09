Imac distribui mudas de árvores para celebrar dias da Amazônia e da Árvore

Para celebrar o mês com o maior número de datas ambientais, como o Dia da Amazônia em 5 de setembro e o Dia da Árvore, 21 de setembro, o Governo do Acre, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), promoveu a distribuição de mudas nesta sexta-feira, 25, na entrada do prédio do Imac.

Com o apoio da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) e do Viveiro da Floresta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), a ação desenvolvida pela Divisão de Recursos Humanos e assessoria de Comunicação do Imac pretende causar uma transformação no senso de responsabilidade individual dos cidadãos, tendo em vista as práticas de diminuição das áreas verdes e a pouca sensibilidade por parte da população com o meio ambiente.

Por esta entrega de mudas ter tido uma boa aceitação, o presidente do Imac, André Hassem, garantiu que outras serão realizadas até o aniversário do Imac, dia 23 de outubro. “É o papel do Imac, através do Viveiro, em parceria com a Funtac, fazer essa entrega de mudas para ter uma Rio Branco mais bonita, mais sustentável e mais arborizada”, afirmou o presidente.

Durante a manhã desta sexta-feira, 25, foram distribuídas mudas de árvores regionais e espécies endêmicas como copaíba, araçá, goiaba, abacaba, açaí, abacaxi e ipês amarelo, branco e rosa.

A conselheira de Cultura Indígena e vice-presidente da organização não governamental Matpha, Soleane Manchineri, garantiu suas mudas e esclareceu que percebeu a mudança no ar quando ela e a família começaram a plantar árvores no quintal da casa.

“Essa ação é maravilhosa, porque a gente percebe que o calor é excessivo e a falta de árvores tem feito com que a gente fique adoecendo. Como meu pai gosta de plantar, vou levar pra ele que já plantou banana, cupuaçu, abacate e eu tenho certeza que ele vai aproveitar esses daqui para fazer a plantação dele”, declarou.