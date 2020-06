Índio usa folha de sororoca como máscara para evitar a Covid-19

Para se proteger do coronavírus, muitas pessoas compram máscaras descartáveis para evitar o contágio. No interior do Acre, mais precisamente em Tarauacá, o Cacique da Aldeia Pinuya, Assis Kaxinawá, decidiu usar folha de sororoca para fazer máscara contra o novo Coronavírus (Covid-19).

A informação foi compartilhada pelo ex-deputado Moisés Diniz neste sábado (14). A máscara cobre a boca e o nariz. De acordo com as informações, até agora, nenhum índio da tribo contraiu o vírus. Os índios adotaram também como medida para evitar a chegada do vírus o fechamento da estrada de acesso à aldeia.

A folha da sororoca também é utilizada para envolver o peixe quando assado na brasa, como também para armazenar sal. Entretanto, poucos conhecem sua utilização medicinal: quando devidamente limpas com soro fisiológico estas folhas servem para proteger contra infecção as vítimas de queimaduras, uma vez que elas não aderem aos ferimentos e ainda ajudam na cicatrização.