Infiltrações de esgoto em poços, está causando transtornos aos moradores do Adalberto Aragão

Esgoto entupido da rua monte do bairro Adalberto Aragão está dando infiltrações nos cacimbões das casas dos moradores, no beco Santana não existe água encanada e a maioria das famílias usa água de poços, os poços exalam um mal cheiro insuportável, o diretor de operações do DEPASA, Luiz Anute, esteve no local e enviou o tatuzão para amenizar o problema.

Apesar da reivindicação, os moradores do beco Santana do bairro Adalberto Aragão nunca contaram com rede de água, por conta disso, usam água de cacimba para suprir as necessidades de casa, só que há 15 dias, perceberam que a água das cacimbas estava escura e exalando um mal cheiro insuportável foi quando descobriram que o esgoto da rua principal havia entupido estava dando retorno para dentro dos quintais e causando infiltrações nos poços nesse período de coronavirus, água é fundamental.

Essa não é a primeira vez que as famílias passam por esse tipo de situação, nas outras duas vezes, mandaram fazer limpeza nos poços achando que se livrariam da fedentina, mas, foi dinheiro jogado fora por que o problema continuou a dona Francisca mora na comunidade há 33 anos está incomodada com esse dilema.

O diretor de operações do DEPASA, Luiz Anute, disse que rio branco tem 75 estações de tratamento de esgoto, mas só 17 estão funcionando as demais foram furtadas, depredadas, desativadas, ocupadas por moradores de rua, algumas precisam de manutenção e outras antes de serem entregues foram totalmente destruídas por isso, somente cerca de 20% do esgoto da cidade é tratado, Anute enviou o tatuzão para desentupir o esgoto que está provocando mal-estar entre os moradores.

Reportagem/ Ronaldo Guerra