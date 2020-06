Inscritos no Enem têm até hoje para participar de enquete sobre novas datas

Através da página do participante os inscritos no Enem vão poder votar de forma voluntária na data que melhor acham para realizar o exame Nacional do ensino médio. O MEC e o INEP disponibilizaram três opções de datas?

1- Data Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

2 Data – Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

3-Data Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021 / Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021

Devido a pandemia a data do Enem teve que ser adiada, e para escolher essa nova data MEC junto com o INEP querem a ajudar dos candidatos.

Os inscritos que desejarem contribuir com uma das três sugestões deverão seguir o passo a passo: Acessar a Página do Participante, fazer o login com CPF e senha no portal gov.br, clicar em “Enquete”, escolher a opção com a data desejada, e clicar em “enviar” para confirmar

No total mais de cinco milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2020. No Acre nos grupos de WhatsApp de alunos do terceiro ano, a maioria votou na segunda data disponibilizada pelo MEC que seria Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021.

Reportagem/ Simone Oliveira