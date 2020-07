INSS conclui análise e está em fase final dos pagamentos do seguro defeso

INSS está em fase de conclusão de análise e pagamento do seguro defeso pago aos pescadores que vivem da pesca artesanal, quando o pagamento é liberado o beneficiário tem 60 dias para sacar sob pena do benefício ser devolvido ao instituto.

Todo ano de 15 de outubro a 15 de março, o INSS começa a analisar os pedidos do seguro defeso concedido pelo governo federal aos pescadores que sobrevivem da pesca artesanal, o benefício é pago por quatro meses quando as espécies iniciam o período da desova, nesse período, os pescadores ficam proibidos de pescar aqueles que a documentação estava em dia o instituto liberou os pagamentos foram analisados cerca de 7.250 pedidos.

Apesar do esforço do INSS em liberar o pagamento muitos pescadores estão perdendo prazos para sacar o benefício, após a liberação, o benefício fica disponível por 60 dias no banco, se o pescador não sacar, o dinheiro volta para a conta do INSS e para reaver novamente o beneficiário terá que fazer todo procedimento novamente, isso significa mais trabalho para o órgão que tem um quadro reduzido de servidores e prejuízo para o pescador.

Mas, de acordo com Carlos José Souza diretor executivo do INSS essa demora para sacar se estende a quase todos os benefícios pagos pelo instituto de seguro social.

Reportagem/ Ronaldo Guerra