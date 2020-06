INSS pode voltar a atender de maneira presencial a partir do dia 13 de julho.

INSS prorroga atendimento remoto até o dia 10 de julho, no entanto, uma portaria pública pelo o INSS em conjunto com a secretaria especial de previdência e trabalho orienta o retorno gradual do atendimento presencial a partir do dia 13 de julho.

Embora a maioria dos servidores do INSS esteja trabalhando de casa eles tem metas a cumprir, o instituto nacional de seguro social tem até 45 dias para se manifestar em relação aos pedidos de aposentadoria. quando isso não acontece, o segurado pode acionar o órgão na justiça.

Uma portaria conjunta publicada pelo o INSS e a secretaria especial de previdência e trabalho prorroga o atendimento remoto até o dia 10 de julho. a portaria prevê também o retorno graduados do atendimento presencial nas agências até o dia 13 do próximo mês, o problema que o instituto tem uma deficiência enorme no seu quadro pessoal.

O documento detalha ainda diretrizes protocolos que precisam ser implementados pelo o INSS para que o segurado seja atendido com segurança e conforto nas unidades, serão priorizados nesta primeira fase, serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. para requerer os serviços os segurados necessariamente precisam agendar.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.