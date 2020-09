INSS Retoma Atendimentos Presenciais, Apenas uma Agência Está Funcionando no Acre

A reabertura das agências se mostra indispensável para que parte da população que necessita dos serviços presenciais não seja prejudicada, especialmente neste momento de pandemia. Para a reabertura, uma portaria publicada na sexta-feira, no Diário Oficial da União estabeleceu as medidas de prevenção que serão adotadas. Uso de álcool em gel para higienização das mãos; importância de manter o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas; e a obrigatoriedade o uso de máscara durante todo o período em que permanecer nas dependências do INSS. Se o segurado estiver usando máscara úmida, suja ou rasgada, deverá receber uma máscara descartável. O horário de funcionamento será das 7h às 13h. Serão priorizados nesta primeira fase serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. O agendamento deve ser feito pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. O INSS também pede que os segurados não cheguem com muita antecipação ao horário marcado, para evitar aglomerações.

A perícia médica que estava entre as prioridades de atendimento na primeira fase de reabertura das agências, nesta segunda-feira, foi cancelada, para adequações exigidas pelos médicos.

Reportagem: Demóstenes Nascimento / Jessé Moreno