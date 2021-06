Instituto Socioeducativo firma parceria com Prefeitura de Rio Branco para construção de nova unidade

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha, e o diretor-presidente do Instituto Socioeducativo (ISE), Mário César Freitas, reuniram-se com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, na tarde desta segunda-feira, 28.

Na oportunidade, Freitas solicitou à prefeitura a doação de um lote para a construção de uma nova unidade socioeducativa, demanda que o prefeito atendeu prontamente.

O objetivo da reunião foi firmar uma parceria entre ISE, governo do Estado e Prefeitura, para a doação de um terreno para a construção de uma nova unidade do Instituto Socioeducativo do Acre. O pedido, feito pelo diretor-presidente Mário César Freitas foi recebido de forma positiva pelo prefeito Bocalom, que dará entrada nas medidas cabíveis para a cessão.

Atualmente, o Centro Educativo (CS) Santa Juliana opera em imóvel cedido ao Estado pela Diocese de Rio Branco. Com a doação do lote da prefeitura, localizado no bairro Apolônio Sales, o ISE deve construir a sede própria da unidade Santa Juliana. Com um novo prédio, adjacente aos CSs Acre e Aquiri, o Instituto pretende, então, criar o Complexo Socioeducativo do Acre.

“Poderemos construir uma unidade socioeducativa dentro dos padrões do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), com todas as condições necessárias e legalmente exigidas para serem oferecidas aos nossos internos”, afirmou o diretor-presidente.