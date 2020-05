Investigadores da delegacia de homicídios prendem detento monitorado que executou açougueiro

cabeça: em pouco mais de uma hora investigadores da delegacia de homicídios da polícia civil, prenderam o detento monitorado que executou o açougueiro Vando Cunha de Oliveira. o acusado ainda está com a arma do crime e confessou a autoria do homicídio. Ele foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Homicídios. Deyverson de Souza Rodrigues confessou a autoria do crime, foi ele, quem executou o açougueiro Vando Cunha de Oliveira. O crime ocorreu por volta das 7 e 20 da manhã desta sexta-feira. Uma hora depois, Deyverson já estava preso.

O assassino usou um revólver calibre 38, para executar a vítima. No tambor da arma, ainda restavam três munições intactas. O capacete e o sapato utilizados pelo criminoso também foram apreendidos. Os investigadores da Delegacia de Homicídios, chegaram ao autor do crime, porque ele é preso monitorado e o rastreamento do IAPEN revelou que o detento esteve no local do crime.