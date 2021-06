Irmão do Senador Petecão sofre acidente em ramal quando retornava de pescaria

O irmão do senador Sérgio Petecão, o empresário Sirlei Oliveira Cunha, o Xis, escapou de um acidente enquanto retornava de uma pescaria nos rios na divisa com a Bolívia na manhã deste sábado, dia 5. A caminhonete em que estava com familiares e amigo saiu da estrada e quase capotou.

O irmão do senador Sérgio Petecão, o empresário Sirlei Oliveira Cunha, o Xis, escapou de um acidente enquanto retornava de uma pescaria nos rios na divisa com a Bolívia na manhã deste sábado, dia 5. A caminhonete em que estava com familiares e amigo saiu da estrada e quase capotou.

A redação do jornal oaltoacre tentou contato, mas, somente conseguiu informações com amigos próximos, onde relataram que o empresário, os familiares e amigos que estavam juntos, teriam sofrido pequeno ferimentos e estão todos bem.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra o veículo que rebocava um barco, quase virado fora no ramal localizado no km 84 da BR 317 com acesso ao rio Iaco. O empresário aparece ao lado juntamente com outras pessoas.

O empresário é praticante da pescaria esportiva. Xis esteve internado em meados do ano passado para tratar de uma infecção grave causada pelo covi-19, deixando familiares e amigos bastante preocupados com sua vida.

Foi possível falar com o senador Sérgio Petecão por telefone, onde disse que já conversou com o seu irmão e soube que estão todos bem. “Foi um acidente grave, mas graças a Deus estão todos fora de perigo. Foi só danos materiais”, disse.

Fonte: Site o Alto Acre – Alexandre Lima