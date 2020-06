Já estão na Capital, IAPEN fez transferência de 6 lideranças do CV de Cruzeiro do Sul para presidio de Rio Branco

O comboio saiu do presidio Manoel Neri de cruzeiro do Sul as 5hrs horas da manhã desta quinta-feira. Seis presos considerados as principais lideranças da facção comando vermelho de Cruzeiro Sul foram transferidos para a capital.

Segundo o diretor presidente do IAPEN, Arlenilson cunha a transferência dessas lideranças se deu após a tentativa de fuga que ocorreu no último domingo

Ainda segundo o diretor o objetivo da ação criminosa do último domingo era o resgate dessas lideranças que tem uma grande influência no mundo do crime.

Reportagem/ Simone Oliveira